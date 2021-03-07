Минаков: Стерлинг своё кино отыграл

Российский боец ММА Виталий Минаков прокомментировал итоги боя между Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.



«Такие решения очень сложные в плане судейства. Но все говорят и никто не отрицает, что это нарушение. И если это нарушение, то все санкции обоснованы. Но вопрос в другом, удар коленом был такой сильный, что Стерлинг не мог продолжить? Вопрос. Вроде Стерлинг и отказывается от пояса, бросил его в октагоне, но кино он своё сыграл. Продолжать мог, но это было его право на паузу и непродолжение боя. Досадная ошибка Петра, он уверенно работал при таком неудобном сопернике. Ян делал ставку на поздние раунды, он забирал бой.



Реванш логичен, вопросы остались незакрытыми и все задаются вопросом: а что там могло быть и кто выиграл? Я не могу сказать кто вёл бой, Петр в начале перестраивался, но были и чёткие действия, после которых Стерлинг падал. Реванш было бы интересно посмотреть, однозначно», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.