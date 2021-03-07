Адесанья: если кто-то хочет перестать болеть за меня после моего поражения, пожалуйста

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал поражение от Яна Блаховича, которое стало первым в его карьере.



«Все, кто поддерживают меня. Я вам благодарен. Я хотел, чтобы мои фанаты гордились мной. Если кто-то хочет перестать болеть за меня после моего поражения, пожалуйста. Те, кто со мной, верьте мне. Я ещё покажу вам хорошие времена», — сказал Исраэль Адесанья на пресс-конференции после боя.



Поединок прошёл в напряжённой борьбе и продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Блаховичу — 49-46, 49-45, 49-45.



В соглавном поединке турнира Аманда Нуньес победила австралийку Меган Андерсон приёмом в первом раунде.



Напомним, ранее на турнире в рамках основного карда россиянин Пётр Ян нанёс американцу Алджэмейну Стерлингу запрещённый удар, был дисквалифицирован и лишён титула. Ислам Махачев в третьем раунде удушающим приёмом победил американца Дрю Добера, а Аскар Аскаров, представляющий наилегчайший дивизион, победил экс-претендента на титул Джозефа Бенавидеса единогласным решением.