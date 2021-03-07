Тактаров — о поражении Яна: Стерлинг специально так встал

Прославленный ветеран ММА, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров отреагировал на скандальны исход поединка Петра Яна с Альджамейном Стерлингом. Напомним, россиянин пробил запрещённый удар и был дисквалифицирован. В результате пояс чемпиона легчайшего веса достался Стерлингу.

«Плюс какой? Сейчас все будут за Петра. Сумасшедшая пиар-компания. Сейчас все будут ждать следующего боя. Вы посмотрите на этого шланга, посмотрите, как он плачет. С такой игрой в кино нельзя, это видно за километр. Считаю, что это крест на карьере бойца. Стерлинг специально так встал, чтобы его ударили. Что касается Петра, когда настолько уверенно выигрываешь, нельзя допускать такие ошибки», — сказал Тактаров на видео, размещённом на его странице в «инстаграме».