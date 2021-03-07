Ян извинился перед теми, «кого подвёл»
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян попросил прощения у своих болельщиков и в очередной раз объяснил момент с запрещённым ударом, из-за которого он был дисквалифицирован в поединке с Альджамейном Стерлингом и лишился титула.
«Всем, кто искренне болел и переживал за меня — огромное спасибо! Кого подвёл — извините. Честно, допустил ошибку. Был сфокусирован на его руках. Ждал, когда он поднимет их с канваса, чтобы ударить! Недосмотрел, что Стерлинг одним коленом касается октагона», — написал Ян на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице россиянина в социальной сети.
Напомним, что в бою со Стерлингом Пётр Ян проводил первую защиту титула. Вплоть до дисквалификации он лидировал на карточках судей.
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