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Енджейчик поздравила Блаховича с победой над Адесаньей

Енджейчик поздравила Блаховича с победой над Адесаньей
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик поздравила соотечественника Яна Блаховича с победой в бою с Исраэлем Адесаньей.

«Ян, поздравляю. Мы так гордимся тобой», — написала полячка на странице в «Инстаграме», разместив совместное с Блаховичем фото.

Соответствующий пост доступен на странице спортсменки в социальной сети.

Напомним, что ранним утром 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном поединке шоу чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович защищал титул от посягательств чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи. Будучи аутсайдером противостояния, Блахович сумел совершить апсет, победив единогласным решением судей.

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