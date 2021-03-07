Енджейчик поздравила Блаховича с победой над Адесаньей
Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик поздравила соотечественника Яна Блаховича с победой в бою с Исраэлем Адесаньей.
«Ян, поздравляю. Мы так гордимся тобой», — написала полячка на странице в «Инстаграме», разместив совместное с Блаховичем фото.
Соответствующий пост доступен на странице спортсменки в социальной сети.
Напомним, что ранним утром 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 259. В главном поединке шоу чемпион лиги в полутяжёлом весе Ян Блахович защищал титул от посягательств чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи. Будучи аутсайдером противостояния, Блахович сумел совершить апсет, победив единогласным решением судей.
Рекомендуем вам
- 7 марта 2021
-
23:23
-
23:10
-
22:42
-
21:59
-
21:49
-
20:40
-
20:25
-
20:19
-
20:08
-
19:22
-
19:16
-
18:32
-
18:23
-
17:53
-
17:43
-
17:12
-
16:34
-
15:35
-
14:24
-
14:21
-
13:51
-
12:41
-
12:14
-
12:09Минаков: Стерлинг своё кино отыграл Эксклюзив
-
11:43
-
11:31
-
10:57
-
10:52
-
10:49
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:15
-
10:07
-
09:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам