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Махачев рассказал, когда хотел бы сразиться с Фергюсоном

Махачев рассказал, когда хотел бы сразиться с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, когда хотел бы провести поединок с американским бойцом MMA Тони Фергюсоном. Ранее Махачев заявлял о желании сразиться с Фергюсоном.

«Я буду тренироваться и во время Рамадана. Понимаю, что годы идут. Идеальная дата следующего боя (против Фергюсона. Прим. «Чемпионата») — июль», — приводит слова российского бойца ТАСС.

Напомним, 29-летний Махачев победил американского бойца Дрю Добера в поединке на турнире UFC 259, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 6 на 7 марта мск. Россиянин победил удушающим приёмом в третьем раунде. Всего на его счету 20 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед и потерпел одно поражение. У 37-летнего Фергюсона 25 побед и пять поражений в 30 боях в MMA.

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