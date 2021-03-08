«И у меня в голове промелькнуло: только не бей!» Махачев — о поражении Петра Яна

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал поражение Петра Яна, которое тот потерпел в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.
«Эта ситуация закрыла мою радость. Смотрел его бой — и вижу, что Стерлинг сидит на коленях. И у меня в голове промелькнуло: только не бей. И Пётр ударил.
По бою было видно, что Пётр весь бой контролировал. Перебивал во всех аспектах, в том числе в борьбе. Соперник снял пояс, значит, скоро Петру дадут реванш и он вернёт его себе», — цитирует Махачева ТАСС.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.
- 8 марта 2021
-
16:02
-
15:11
-
14:00
-
13:00
-
12:04
-
11:57
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
08:30
-
08:10
-
08:04
-
07:58
-
07:42
-
07:30
-
00:56
-
00:14
- 7 марта 2021
-
23:23
-
23:10
-
22:42
-
21:59
-
21:49
-
20:40
-
20:25
-
20:19
-
20:08
-
19:22
-
19:16
-
18:32
-
18:23
-
17:53
-
17:43
-
17:12
-
16:34
-
15:35