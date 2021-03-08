«И у меня в голове промелькнуло: только не бей!» Махачев — о поражении Петра Яна

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал поражение Петра Яна, которое тот потерпел в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск.

«Эта ситуация закрыла мою радость. Смотрел его бой — и вижу, что Стерлинг сидит на коленях. И у меня в голове промелькнуло: только не бей. И Пётр ударил.

По бою было видно, что Пётр весь бой контролировал. Перебивал во всех аспектах, в том числе в борьбе. Соперник снял пояс, значит, скоро Петру дадут реванш и он вернёт его себе», — цитирует Махачева ТАСС.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.