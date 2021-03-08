Рейес: приём Яна в бою со Стерлингом — тупой и запрещённый

Американский боец Доминик Рейес, выступающий в полутяжёлой весовой категории, прокомментировал поражение россиянина Петра Яна, которое тот потерпел в титульном поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта.

«Люди восстанавливаются быстрее, когда они их на самом деле нокаутируют. На заметку: этот приём Яна — тупой и запрещённый, и он должен был проиграть, если его противник не смог продолжить бой», — написал Рейес на своей странице в «твиттере».

Напомним, в поединке со Стерлингом Ян лишился чемпионского пояса. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.