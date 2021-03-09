Абубакар Нурмагомедов узнал имя следующего соперника в UFC

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, узнал имя следующего соперника. Российский спортсмен встретится с американским бойцом MMA Джаредом Гуденом на турнире UFC 260, который состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 27 на 28 марта мск.

Посмотреть изображение афиши поединка можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.

31-летний Абубакар Нурмагомедов выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. В UFC россиянин провёл один поединок: в ноябре 2019 года он уступил Давиду Заваде сабмишеном в первом раунде. Всего на его счету 19 боёв в MMA, в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения, ещё один бой закончился вничью.