Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

После отчисления Оверима и дос Сантоса Олейника вернули в топ-15 UFC, Аскаров — второй

После отчисления Оверима и дос Сантоса Олейника вернули в топ-15 UFC, Аскаров — второй
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Пресс-служба UFC на официальном сайте организации обновила рейтинги организации после турнира UFC 259, а также после отчисления ряда бойцов.

Увольнение из промоушена звёздных тяжеловесов Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса привели к большим перестановкам в этом дивизионе. Так, 43-летнего Алексея Олейника вернули в топ-15, теперь он замыкает список. Шамиль Абдурахимов, не проводивший бои почти два года, также улучшил позиции и стал седьмым. Сергей Павлович потерял одну позицию, переместившись на 14-е место.

Серьёзные изменения произошли и в наилегчайшем весе. Россиянин Аскар Аскаров после победы над экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом стал вторым и одним из главных претендентов на титул.

Экс-чемпион лиги в легчайшем весе Доминик Крус поднялся на девятое место в дивизионе, а перспективный Александар Ракич стал вторым в полутяжёлом весе.

Пётр Ян остался выше Стерлинга в сводном рейтинге UFC, несмотря на поражение
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021