После отчисления Оверима и дос Сантоса Олейника вернули в топ-15 UFC, Аскаров — второй

Пресс-служба UFC на официальном сайте организации обновила рейтинги организации после турнира UFC 259, а также после отчисления ряда бойцов.

Увольнение из промоушена звёздных тяжеловесов Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса привели к большим перестановкам в этом дивизионе. Так, 43-летнего Алексея Олейника вернули в топ-15, теперь он замыкает список. Шамиль Абдурахимов, не проводивший бои почти два года, также улучшил позиции и стал седьмым. Сергей Павлович потерял одну позицию, переместившись на 14-е место.

Серьёзные изменения произошли и в наилегчайшем весе. Россиянин Аскар Аскаров после победы над экс-претендентом на титул Джозефом Бенавидесом стал вторым и одним из главных претендентов на титул.

Экс-чемпион лиги в легчайшем весе Доминик Крус поднялся на девятое место в дивизионе, а перспективный Александар Ракич стал вторым в полутяжёлом весе.