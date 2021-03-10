Okko эксклюзивно покажет MMA-турниры Brave CF в России

Okko будет эксклюзивно показывать в России MMA-турниры ближневосточного промоушена Brave CF. Трансляции Brave CF дополнят подписку Okko MMA, открывающую также эксклюзивный доступ к контенту Bellator в лидирующем сервисе спортивных трансляций Okko Спорт.
Okko в 2021 году покажет порядка 10 турниров Brave CF, которые дополнят запланированные 10 прямых трансляций Bellator. В сервисе также будет доступна библиотека архивных турниров и редакционный контент.
Okko покажет первый турнир Brave CF уже 11 марта. Обладатели подписок Okko Спорт и Okko MMA смогут смотреть контент Brave CF без дополнительной платы. В честь появления нового промоушена в сервисе подписку Okko MMA на год в период с 10 марта до 16 апреля можно будет купить за 1990 рублей.
Brave CF, основанный в 2016 году, является одним из самых быстрорастущих промоушенов в мире смешанных единоборств. За 5 лет Brave CF провёл 46 турниров в 20 странах мира, занимая первые строчки по популярности в странах Азии (наибольшая доля рынка) и на Среднем Востоке (самая дорогая спортивная медиакомпания).
В числе российских атлетов в Brave CF Али Багаутинов, Касум Касумов, Роман Богатов, Эльдар Эльдаров и другие. Среди чемпионов Brave CF такие известные бойцы, как Амин Аюб и Стивен Ломан.
Олег Манжа, генеральный директор Okko Спорт:
«Okko Спорт продолжает расширять список спортивных трансляций в сервисе. Поклонников смешанных единоборств ждут яркие поединки от Brave, стремительно набирающего популярность MMA-промоушена с харизматичными российскими бойцами. Смотрите MMA в Okko, болейте за наших атлетов и покупайте подписки со скидкой – с 10 марта до 16 апреля годовой доступ к Okko MMA можно будет купить всего за 1990 рублей».
Okko Спорт – сервис спортивных трансляций с доступом по подписке. Okko Спорт является официальным вещателем Английской Премьер-лиги, MLS, Чемпионата Аргентины, Кубка Профессиональной лиги и отборочных матчей КОНКАКАФ к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.
Okko Спорт эксклюзивно показывает MMA-турниры Bellator и теннисные турниры ATP-250. В сервисе также можно будет эксклюзивно посмотреть финал Кубка Дэвиса.
Сервис предлагает просмотр матчей с кадровой частотой 50FPS и возможностью выбрать аудиодорожку. Смотреть матчи можно одновременно на трёх устройствах, переключаясь между играми в приложениях на всех популярных платформах.
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