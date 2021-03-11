Махачев: я позабочусь, чтобы Нурмагомедов продолжал наслаждаться отставкой

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, ответил бразильскому бойцу MMA Рафаэлю дос Аньосу. Ранее Махачев предложил дос Аньосу провести бой в июле, а тот в ответ на это вызвал на бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в команду которого входит Ислам.

«Я позабочусь, чтобы Нурмагомедов продолжал наслаждаться отставкой», — написал Махачев в своём «твиттере».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.