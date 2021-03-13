Стерлинг — Яну: ты несёшь полную чушь
Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг ответил российскому бойцу Петру Яну. Ранее Ян высказал мнение, что Стерлинг не хочет проводить реванш с ним.
«По-моему, ты не только делаешь чушь, но и несёшь полную чушь», — написал Алджэмейн Стерлинг в своём «твиттере».
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, помимо этого, на его счету 15 побед.
Пётр Ян: Стерлинг избегает реванша со мной
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