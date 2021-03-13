«Постараюсь тебя не подвести». Махачев посвятил пост Абдулманапу Нурмагомедову

Российский боец UFC Ислам Махачев посвятил пост своему бывшему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.
«Ты возлагал на меня большие надежды. Я постараюсь тебя не подвести», — написал он в своём «инстаграме».
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Ислам Махачев выступил в основном карде турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада США). Россиянин одержал досрочную победу в противостоянии с Дрю Добером. Махачев провёл первый поединок с сентября 2019 года.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в конце апреля 2020 года во 2-ю городскую больницу Махачкалы с двусторонней пневмонией, позже у него диагностировали коронавирус. 3 мая его на специальном самолёте доставили в Москву. 13 мая стало известно, что Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. 3 июля 2020 года он скончался в Москве.
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