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Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер

Умер бывший абсолютный чемпион мира по боксу Марвин Хаглер
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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В возрасте 66 лет в США скончался легендарный американский профессиональный боксёр Марвин Хаглер, становившийся абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на пост его супруги в Facebook.

«Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своём доме в Нью-Гэмпшире (США). Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время», — гласит пост супруги в социальной сети.

Один из сыновей Хаглера рассказал изданию, что его отец был доставлен в больницу в Нью-Гэмпшире в субботу, 13 марта, после того, как у него дома возникли проблемы с дыханием и боли в груди. Примерно через 4 часа семья была уведомлена о его смерти, причина которой пока не установлена.

Хаглер являлся одним из лучших бойцов в среднем весе за всю историю бокса. Он становился чемпионом мира WBC в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира WBA в среднем весе (1980-1987), чемпионом мира IBF в среднем весе (1983-1987). «Боец года» по версии журнала The Ring 1983 и 1985 гг. Член Международного зала славы бокса (IBHOF) с 1993 г., член Мирового зала славы бокса (WBHOF) с 1992 г.

Великолепный Марвин
Экс-чемпион мира по версиям WBC и WBA Марвелоус Марвин Хаглер является одним из величайших средневесов в истории бокса.
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