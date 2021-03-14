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«Разные ситуации». Шлеменко сравнил решения в боях Ян — Стерлинг и Андерс — Стюарт

«Разные ситуации». Шлеменко сравнил решения в боях Ян — Стерлинг и Андерс — Стюарт
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил, почему Атлетическая комиссия штата Невада присудила Петру Яну поражение за запрещённый удар в бою с Алджэмейном Стерлингом, а в идентичной ситуации в поединке Эрика Андерса и Даррена Стюарта признала схватку несостоявшейся.

«У Яна бой закончился в четвёртом раунде, он перевалил за три. В таких боях нужен победитель, не принято давать NC. А тут всё произошло во втором раунде, и если бой не переваливает выше — считают записки или дают бою NC. Абсолютно разные ситуации. Чемпион должен быть определён.

Говорю исходя из моей практики. NC в бою Андерса и Стюарта больше всех устраивал, потому что нет проигравшего и победителя. В чемпионском же, повторюсь, нельзя было остаться без чемпиона. В противном случае сторона Стерлинга написала бы апелляцию и её бы без проблем удовлетворили. Его бы всё равно признали победителем», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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