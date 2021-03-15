Дрозд оценил слова Уайта о намерении уничтожить Поветкина
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал слова британского тяжеловеса Диллиана Уайта, которому 27 марта предстоит матч-реванш с Александром Поветкиным.
Напомним, ранее Уайт заявил, что намерен уничтожить Поветкина. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
«Уайт что-то подобное говорил и перед первым поединком. Но мы знаем, как закончился поединок: тяжёлым нокаутом для него. Это всё больше, наверное, для поклонников, для фанатов. Я думаю, Уайт понимает всю серьёзность предстоящего поединка, свои риски и риск проиграть во второй раз», — цитирует Дрозда «РЕН ТВ».
Рекомендуем вам
- 15 марта 2021
-
11:59
-
11:52
-
11:01
-
10:02
-
09:00
-
00:20
- 14 марта 2021
-
23:36
-
22:31
-
21:47
-
20:16
-
19:34
-
18:46
-
17:35
-
15:58
-
14:48
-
13:55
-
12:57
-
11:55
-
10:49
-
09:59
-
08:50
-
08:03
-
07:04
-
04:32
-
03:04
-
00:36
- 13 марта 2021
-
22:56
-
21:55
-
20:56
-
19:28
-
17:51
-
16:56
-
15:59
-
14:38
-
13:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам