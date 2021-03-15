Дрозд оценил слова Уайта о намерении уничтожить Поветкина

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал слова британского тяжеловеса Диллиана Уайта, которому 27 марта предстоит матч-реванш с Александром Поветкиным.

Напомним, ранее Уайт заявил, что намерен уничтожить Поветкина. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года россиянин нокаутировал британца в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

«Уайт что-то подобное говорил и перед первым поединком. Но мы знаем, как закончился поединок: тяжёлым нокаутом для него. Это всё больше, наверное, для поклонников, для фанатов. Я думаю, Уайт понимает всю серьёзность предстоящего поединка, свои риски и риск проиграть во второй раз», — цитирует Дрозда «РЕН ТВ».