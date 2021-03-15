Российский боксёр Курбанов проведёт бой со Смитом за титул WBO International

Российский боксёр Магомед Курбанов проведёт титульный бой с британцем Лиамом Смитом. Поединок состоится 8 мая, на кону будет стоять вакантный пояс WBO International в первом среднем весе. Бой состоится на турнире RCC Boxing Promotions, сообщает пресс-служба организаторов.

Смит (29-2-1) занимает второе место в рейтинге WBO, уступая лишь Тиму Цзю. Курбанов (21-0) замыкает первую пятёрку. По всей видимости победитель этого боя сможет стать претендентом на титул чемпиона мира.

Победная серия Смита насчитывает три боя. Поражения он потерпел в поединках с ведущими боксёрами своей весовой категории – мексиканцами Саулем Альваресом и Хайме Мунгией.

В 2020 году Курбанов одержал победы во всех трёх боях. Россиянин был чемпионом мира по версии WBO, но среди молодёжи.