Бывший соперник Яна: Пётр нарочно ударил коленом. Стерлинг его бесил

Американский боец смешанных единоборств Джимми Ривера, который в июне 2019 года проиграл Петру Яну единогласным решением судей, прокомментировал поражение россиянина в поединке с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, Ян проиграл пояс UFC в легчайшем весе, после того как получил дисквалификацию за запрещённый удар в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259 ранее в марте.

«Считаю, Ян нарочно ударил коленом. Ты чемпион и не знаешь правил? Я не верю в это. И то, что он спрашивает такие вещи у угла, тоже выглядит странно.

Я думаю, он бил коленом из-за раздосадованности, из-за того, что его бесили попытки Стерлинга взять его на рычаг колена или пятку, все эти приёмы из бразильского джиу-джитсу», — рассказал Ривера в подкасте MMA Roasted.