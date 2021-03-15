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Бывший соперник Яна: Пётр нарочно ударил коленом. Стерлинг его бесил

Бывший соперник Яна: Пётр нарочно ударил коленом. Стерлинг его бесил
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Джимми Ривера, который в июне 2019 года проиграл Петру Яну единогласным решением судей, прокомментировал поражение россиянина в поединке с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, Ян проиграл пояс UFC в легчайшем весе, после того как получил дисквалификацию за запрещённый удар в поединке со Стерлингом на турнире UFC 259 ранее в марте.

«Считаю, Ян нарочно ударил коленом. Ты чемпион и не знаешь правил? Я не верю в это. И то, что он спрашивает такие вещи у угла, тоже выглядит странно.

Я думаю, он бил коленом из-за раздосадованности, из-за того, что его бесили попытки Стерлинга взять его на рычаг колена или пятку, все эти приёмы из бразильского джиу-джитсу», — рассказал Ривера в подкасте MMA Roasted.

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