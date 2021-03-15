Бетербиев объявил о желании сразиться с Саулем Альваресом

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев заявил, что заинтересован в проведении поединка с обладателем поясов WBA и WBC во втором среднем весе Саулем Канело Альваресом.

«Говорят про Канело, было бы интересно. Посмотрим. Но сейчас мне предстоит бой 20 марта», — рассказал Бетербиев на пресс-конференции.

Напомним, 20 марта Бетербиев в Москве сразится с немцем Адамом Дайнесом. На счету российского боксёра 15 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 15 побед (все — нокаутом). Последний бой он провёл в октябре 2019 года, нокаутировав украинца Александра Гвоздика в 10-м раунде. Что касается Дайнеса, то у него 19 побед (в том числе 10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.