Пётр Ян — Стерлингу: я опрокину и утоплю тебя

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Пётр Ян обратился к обладателю пояса Алджэмейну Стерлингу. Ожидается, что бойцы проведут матч-реванш, пока неизвестно, когда он состоится.

«Я опрокину и утоплю тебя», — написал Ян на своей странице в социальной сети «Твиттер», обращаясь к Стерлингу.

Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде Ян нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. На момент остановки боя россиянин лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере Петра, помимо этого, на его счету 15 побед.