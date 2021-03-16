Костя Цзю назвал преимущество Уайта в реванше с Поветкиным

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал об ожиданиях от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который состоится 27 марта. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

По словам Цзю, 32-летнему Уайту поможет то, что он моложе 41-летнего Поветкина.

«Уайт лучше восстановился, он моложе. После нокаута больше времени получил на восстановление. Это тоже определённое преимущество. Сашка уже немолодой всё-таки, ему быстрее провести бой лучше было бы, но всё зависит от подготовки, от того, какая мотивация у Саши, от того, хочет ли он доказать самому себе, что он что-то может», — цитирует его «РЕН ТВ».