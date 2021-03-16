Дацик: Саша Емельяненко — алкаш из ларька. Фарма творит чудеса

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мнением о другом бойце MMA Александре Емельяненко. Напомним, ранее Дацик анонсировал бой с Емельяненко, после чего менеджер Александра назвал новость фейком.

Дацик намекнул, что для поддержания физической формы на должном уровне Емельяненко прибегает к использованию запрещённых препаратов.

«Форма Емельяненко? Алкаш из ларька. Ему там самое место — бить алкашей у ларька и делить место в очереди за бутылкой.

Это его проблема — сможет или не сможет восстановить форму. Если не фуфло, за слова нужно отвечать. Саша — известный фармацевт. Фарма творит чудеса», — приводит слова Вячеслава Дацика Sport24.

Также Дацик заявил, что Емельяненко избегает боя с ним.