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Дацик: Саша Емельяненко — алкаш из ларька. Фарма творит чудеса

Дацик: Саша Емельяненко — алкаш из ларька. Фарма творит чудеса
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мнением о другом бойце MMA Александре Емельяненко. Напомним, ранее Дацик анонсировал бой с Емельяненко, после чего менеджер Александра назвал новость фейком.

Дацик намекнул, что для поддержания физической формы на должном уровне Емельяненко прибегает к использованию запрещённых препаратов.

«Форма Емельяненко? Алкаш из ларька. Ему там самое место — бить алкашей у ларька и делить место в очереди за бутылкой.

Это его проблема — сможет или не сможет восстановить форму. Если не фуфло, за слова нужно отвечать. Саша — известный фармацевт. Фарма творит чудеса», — приводит слова Вячеслава Дацика Sport24.

Также Дацик заявил, что Емельяненко избегает боя с ним.

Дацик: у Саши Емельяненко жим-жим. Реальных боёв боится
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