Жорж Сен-Пьер: мне не нравится драться. Я ненавижу это

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер признался, что ему не нравится выступать в октагоне. По его словам, он сражался не ради самого боя, а ради победы.

«Мне не нравится драться. Я ненавижу это. Это невыносимо — чувство стресса, когда не знаешь, унизят тебя или ты получишь травму.

Это так тяжело. Но когда ты побеждаешь, оно того стоит. Чем больше риск, тем больше вознаграждение. Вот почему я занимался этим — не потому, что люблю сражаться, а потому, что люблю побеждать», — приводит слова Сен-Пьера MMAFighting.

39-летний Жорж Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах в феврале 2019 года. На его счету 26 побед и два поражения в 28 боях в MMA.