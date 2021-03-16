Сехудо хочет встретиться с Холлоуэем
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил о желании провести встречу с бывшим чемпионом лиги в полулёгком весе Максом Холлоуэем.
«Я никогда не вызывал на бой Макса Холлоуэя. Даже в то время, когда он владел титулом. Но в будущем мне бы хотелось с ним сразиться. Люди не верят, что смогу его побить. Он такой высокий и многое умеет. Но мне нравятся вызовы. Мне нравится тот факт, что люди не верят в меня. Он выше меня и может нанести больший ущерб, чем я ему. Но я чувствую, что умнее и обладаю более классными навыками», — приводит слова Сехудо BJ Penn.
Напомним, в мае 2020 года Сехудо объявил о завершении карьеры, но в последние месяцы он всё чаще заявляет о скором возвращении.
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