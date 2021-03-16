Стерлинг: некоторые россияне пишут мне слова поддержки и извиняются за своих патриотов

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, что столкнулся с хейтом со стороны российских болельщиков после поединка с Петра Яном. Вместе с тем есть и такие, кто поддерживает американца и извиняется за поведение своих соотечественников.
«Большинство россиян меня атакует. Но есть и такие, кто как-то находит старый адрес моей электронной почты и пишет слова поддержки. Им неудобно за своих так называемых патриотов, и они приносят извинения. Это круто, и это говорит о том, что нельзя грести всех под одну гребёнку», — сказал Алджэмейн Стерлинг на своём канале в YouTube.
Напомним, Алджэмейн Стерлинг и Пётр Ян встретились в основном карде турнира UFC 259. В ходе четвёртого раунда российский боец нанёс запрещённый удар, в результате чего был дисквалифицирован. Благодаря этому Алджэмейн Стерлинг стал чемпионом лиги.
- 16 марта 2021
-
23:15
-
23:11
-
22:22
-
22:18
-
21:24
-
21:20
-
20:15
-
19:47
-
18:12
-
17:14
-
16:02
-
15:04
-
14:00
-
13:01
-
12:00
-
10:31
-
10:14
-
10:02
-
09:31
-
09:00
-
08:46
-
07:41
- 15 марта 2021
-
23:31
-
23:05
-
20:05
-
19:38
-
19:05
-
18:11
-
15:19
-
15:15
-
15:01
-
13:52
-
11:59
-
11:52
-
11:01