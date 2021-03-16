Стерлинг: некоторые россияне пишут мне слова поддержки и извиняются за своих патриотов

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, что столкнулся с хейтом со стороны российских болельщиков после поединка с Петра Яном. Вместе с тем есть и такие, кто поддерживает американца и извиняется за поведение своих соотечественников.

«Большинство россиян меня атакует. Но есть и такие, кто как-то находит старый адрес моей электронной почты и пишет слова поддержки. Им неудобно за своих так называемых патриотов, и они приносят извинения. Это круто, и это говорит о том, что нельзя грести всех под одну гребёнку», — сказал Алджэмейн Стерлинг на своём канале в YouTube.

Напомним, Алджэмейн Стерлинг и Пётр Ян встретились в основном карде турнира UFC 259. В ходе четвёртого раунда российский боец нанёс запрещённый удар, в результате чего был дисквалифицирован. Благодаря этому Алджэмейн Стерлинг стал чемпионом лиги.