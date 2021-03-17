Лебзяк: лучше России ничего нет. Какие у нас земли, берёзы! А люди какие!

Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России, Туркмении и Китая по боксу, 51-летний Александр Лебзяк рассказал о своём отношении к Родине и перечислил то, за что он любит Россию.

«У меня чужой Родины нет, у меня есть моя родная Родина. И я здесь счастлив. Мне другой страны не надо. Я здесь вырос, здесь и умру. Для меня это самая любимая страна. Вы посмотрите, сколько наши деды и прадеды накусали нам земли. Это богатейшая страна! Если честно, у меня и желания не было куда-то уезжать. Я всегда любил свою страну. А какие у нас земли, берёзы! Ну, вы что? А люди какие! Поэтому для меня лучше России ничего нет», — сказал Лебзяк в интервью на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.