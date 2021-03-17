Лебзяк: лучше России ничего нет. Какие у нас земли, берёзы! А люди какие!
Олимпийский чемпион 2000 года, бывший главный тренер сборной России, Туркмении и Китая по боксу, 51-летний Александр Лебзяк рассказал о своём отношении к Родине и перечислил то, за что он любит Россию.
«У меня чужой Родины нет, у меня есть моя родная Родина. И я здесь счастлив. Мне другой страны не надо. Я здесь вырос, здесь и умру. Для меня это самая любимая страна. Вы посмотрите, сколько наши деды и прадеды накусали нам земли. Это богатейшая страна! Если честно, у меня и желания не было куда-то уезжать. Я всегда любил свою страну. А какие у нас земли, берёзы! Ну, вы что? А люди какие! Поэтому для меня лучше России ничего нет», — сказал Лебзяк в интервью на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.
Лебзяк — о работе за рубежом: в России меня изживали, я получал 55 тысяч рублей
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
01:56
-
00:48
-
00:43
-
00:31
-
00:12
- 16 марта 2021
-
23:15
-
23:11
-
22:22
-
22:18
-
21:24
-
21:20
-
20:15
-
19:47
-
18:12
-
17:14
-
16:02
-
15:04
-
14:00
-
13:01
-
12:00
-
10:31
-
10:14
-
10:02
-
09:31
-
09:00
-
08:46
-
07:41
- 15 марта 2021
-
23:31
-
23:05
-
20:05
-
19:38
-
19:05
-
18:11
-
15:19
-
15:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам