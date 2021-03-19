Ирина Роднина отреагировала на новость об официальном завершении карьеры Нурмагомедова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость об официальном завершении карьеры чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб же говорил, что ещё перед последним боем обещал своей матери завершить карьеру. Чему мы удивляемся? Ничего удивительного нет. Человек обьявил и обьявил — это его право.
Болельщики ждали возвращения? Это не мой вид спорта, я не являюсь болельщиком. По большому счёту, для меня смешанные единоборства — это и не очень-то и вид спорта. Именно по этой причине их и называют не спортсменами, а бойцами.
У каждого человека наступает момент, когда его карьера подходит к завершению: в спорте, или, например, в балете или цирке — раньше, в других профессиях — позже. Спорт — это же профессия, а не увлечение. Когда-то всё заканчивается», — рассказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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