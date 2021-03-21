Магомедшарипов — о бое Яна со Стерлингом: несправедливо забрали у пацана пояс
Боец UFC Забит Магомедшарипов высказался о поражении россиянина Петра Яна в бою с Алджэмейном Стерлингом, где он лишился пояса.
«Это несправедливо. До этого много кто дрался, такие моменты бывали. Джон Джонс, например. Могли бы признать бой несостоявшимся. А так — забрали у пацана пояс. Симулировал ли Стерлинг? Не знаю, не могу сказать», — приводит слова Магомедшарипова ТАСС.
Напомним, ранним утром 7 марта по московскому времени Стерлинг на турнире UFC 259 встретился с Яном. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар и был дисквалифицирован. В результате пояс чемпиона достался Стерлингу. К моменту остановки схватки по очкам лидировал Пётр Ян. В UFC заявили, что организуют реванш Стерлинга с Яном.
Пётр Ян: сейчас я могу определённо сказать, что Стерлинг симулировал
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