Полный кард боксёрского вечера с главным поединком Поветкин — Уайт 2

27 марта в Гибралтаре состоится боксёрский вечер, главным поединком которого станет матч-реванш британского тяжеловеса Диллиана Уайта с Александром Поветкиным. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард вечера под названием «Битва на скале».
Полный кард боксёрского вечера «Битва на скале»
Основной кард
Александр Поветкин – Диллиан Уайт
Тед Чизмен – Джей Джей Меткалф
Предварительный кард
Фабио Уордли – Эрик Молина
Юссеф Кумари – Кейн Бейкер
Крис Конго – Майкл Макинсон
Эрик Пфайфер – Ник Уэбб
На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.
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