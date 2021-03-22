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Полный кард боксёрского вечера с главным поединком Поветкин — Уайт 2

Полный кард боксёрского вечера с главным поединком Поветкин — Уайт 2
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

27 марта в Гибралтаре состоится боксёрский вечер, главным поединком которого станет матч-реванш британского тяжеловеса Диллиана Уайта с Александром Поветкиным. В первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию полный кард вечера под названием «Битва на скале».

Полный кард боксёрского вечера «Битва на скале»

Основной кард

Александр Поветкин – Диллиан Уайт
Тед Чизмен – Джей Джей Меткалф

Предварительный кард

Фабио Уордли – Эрик Молина
Юссеф Кумари – Кейн Бейкер
Крис Конго – Майкл Макинсон
Эрик Пфайфер – Ник Уэбб

На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

Бой Поветкин — Уайт 2. Летом Витязь нокаутировал британца, надо повторить! LIVE!
Всё самое интересное о важнейшем для Александра поединке — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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