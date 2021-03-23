Хабиба Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов исключён из всех рейтингов промоушена. Так в UFC отреагировали на то, что на минувшей неделе Нурмагомедов официально подтвердил завершение карьеры.
Теперь первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, которое ранее занимал Нурмагомедов, занимает бывший обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс. Он возглавлял рейтинг до победы Хабиба над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. На второй строчке располагается чемпион в полусреднем весе Камару Усман, а замыкает тройку лучший тяжеловес Стипе Миочич. Следующую тройку составляют обладатель пояса в полулёгком весе Александр Волкановски, чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и бывший временный чемпион в лёгком весе Дастин Порье. Бывший чемпион в легчайшем весе россиянин Пётр Ян замыкает десятку, на 15-е место вернулся бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
Кроме того, пояс UFC в лёгком весе официально объявлен вакантным. Первые три строчки рейтинга дивизиона, как и прежде, занимают Порье, Гэтжи и Чарльз Оливейра.
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