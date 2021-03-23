Стали известны цены на билеты на реванш Поветкин — Уайт

Стали известны цены на билеты на матч-реванш российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, который состоится в Гибралтаре в ночь с 27 на 28 марта мск. Билеты стоят от 20 до 41 тыс. рублей. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что в стоимость билета входят бронирование и тест на наличие в организме антител к коронавирусной инфекции, который необходимо сделать на месте по прибытии. Все билеты проданы.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.