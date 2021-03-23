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Фото: живописный Гибралтар, где Поветкин подерётся с Уайтом

Фото: живописный Гибралтар, где Поветкин подерётся с Уайтом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Промоутер Эдди Хирн опубликовал в «Твиттере» сделанную из окна самолёта фотографию Гибралтара, где в ночь с 27 на 28 марта мск российский тяжеловес Александр Поветкин проведёт матч-реванш с Диллианом Уайтом.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Эдди Хирна.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

Бой Поветкин — Уайт 2. Летом Витязь нокаутировал британца, надо повторить! LIVE!
Всё самое интересное о важнейшем для Александра поединке — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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