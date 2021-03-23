«У них проблемы с русским языком». Поветкин резко ответил на слова Уайта о первом поединке

Британский боксёр Диллиан Уайт стал распространять слухи, что во время первого поединка с Александром Поветкиным команда россиянина намеревалась снять его с боя после двух нокдаунов.
«Я проиграл Александру, но с ним было покончено. Ему сказали, что снимут его с боя после завершения раунда. Они знают его лучше, чем меня. В этот раз попытаюсь им помочь и нокаутировать его», — сказал Уайт.
Эти слова не остались без внимания Поветкина.
«Что это за люди, которые так говорят? У них проблемы с русским языком. Такого разговора в нашем углу не было. Люди, которые знают меня, понимают, что я сражаюсь до конца», — приводит слова Поветкина BoxingScene.
Первый бой Поветкина и Уайта состоялся в августе минувшего года. Александр проигрывал по очкам, но нокаутировал соперника в пятом раунде. Реванш состоится 27 марта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию схватки.
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