Шлеменко: ценности Хабиба мне намного ближе, на Кавказе мне было бы проще найти понимание

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался на тему кризиса моральных ценностей в обществе. По словам спортсмена, он во многом разделяет ценности бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и признаёт, что на Кавказе встретил бы большее понимание, чем в родном Омске.
«Ценности Хабиба мне намного ближе, чем ценности, которые пропагандируют эти люди (речь шла о творчестве Моргенштерна. — прим. «Чемпионата»). За свои традиции. Молодцы. Они за своих девушек. А нам, мужчинам, предлагают закрывать глаза на песни про наших девушек (здесь Шлеменко перефразирует некоторые слова песен Моргенштерна. — прим. «Чемпионата»).
Хабибу проще найти понимание на Кавказе. И мне было бы там проще найти понимание», — рассказал Шлеменко в беседе, размещённой на канале Александра Лютикова в YouTube.
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