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В UFC представили промо-видео к поединку Миочич — Нганну 2

В UFC представили промо-видео к поединку Миочич — Нганну 2
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт главное событие турнира по смешанным единоборствам UFC 260, в котором чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич будет защищать титул от посягательств Фрэнсиса Нганну.

В преддверии противостояния пресс-служба лиги подготовила промо-ролик к реваншу бойцов. Видео также доступно на сайте «Чемпионата».

Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей. Соглавным событием турнира UFC 260 станет встреча в полусреднем весе, в котором экс-чемпион лиги Тайрон Вудли померится силами с Висенте Луке.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 260.

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