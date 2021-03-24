В UFC представили промо-видео к поединку Миочич — Нганну 2
Ранним утром 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт главное событие турнира по смешанным единоборствам UFC 260, в котором чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич будет защищать титул от посягательств Фрэнсиса Нганну.
В преддверии противостояния пресс-служба лиги подготовила промо-ролик к реваншу бойцов. Видео также доступно на сайте «Чемпионата».
Напомним, впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей. Соглавным событием турнира UFC 260 станет встреча в полусреднем весе, в котором экс-чемпион лиги Тайрон Вудли померится силами с Висенте Луке.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 260.
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