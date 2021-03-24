Хабиб: надеюсь, в России появится дисциплинарный орган, чистящий грязь с экранов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал бывшего чемпиона Bellator, ветерана смешанных единоборств Александра Шлеменко, который высказался на тему кризиса моральных ценностей в обществе.
«Саша, всё правильно. На самом деле ценности поменялись и самое страшное в этом – дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить эту всю грязь с экранов», — написал Хабиб в своём «инстаграме».
Напомним, 19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не вернётся в октагон. Таким образом, бой россиянина с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, состоявшийся 24 октября 2020 года, стал последним в его карьере. Титул UFC в лёгком весе объявлен вакантным. За него в мае сразятся Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.
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