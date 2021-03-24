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Миочич бросил вызов Фьюри и Джошуа

Миочич бросил вызов Фьюри и Джошуа
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич признался, что хотел бы провести поединок с боксёрами Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри. По словам Миочича, он будет рад выйти на ринг, если защитит титул в UFC, победив Фрэнсиса Нганну на турнире UFC 260. О желании провести боксёрский поединок Миочич рассказал во время пресс-конференции.

«Бокс — совсем другой вид спорта. В боксе важна техника. На мой взгляд, это более честная битва, чем если люди дерутся по правилам ММА. В ММА мы хоть и стоим на ногах, но можем бить ногами, проводить тейкдауны. Боксёры к такому непривычны», — цитирует Миочича Daily Star.

Впервые Стипе Миочич и Фрэнсис Нганну встретились в январе 2018 года. Тогда американец хорватского происхождения победил единогласным решением судей. Соглавным событием турнира UFC 260 станет встреча в полусреднем весе, в котором экс-чемпион лиги Тайрон Вудли померится силами с Висенте Луке.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 260.

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