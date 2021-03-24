Уайт: Поветкин — мощный панчер, он близок к лучшим по силе удара

Британский боксёр Диллиан Уайт перед боем-реваншем с россиянином Александром Поветкиным поделился мнением о силе соперника. Первый бой, проходивший летом 2020 года, был остановлен в пятом раунде. Россиянин нокаутировал соперника. Бой-реванш они проведут в ночь на 28 марта в Гибралтаре.

«Мне сложно сказать, на каком месте по силе удара я бы поставил Поветкина и самого себя. Я не считаю себя крутым панчером.

Вообще, лучше, чтобы фанаты определяли лучшего. Но Поветкин — мощный панчер. Он близок к лучшим по силе удара. На первое место я бы поставил Энтони Джошуа, а на второе… даже не знаю. Поветкин действительно силён, он нокаутировал почти всех, с кем дрался. Конечно, он действительно опасен», — сказал Уайт на пресс-конференции.

На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

Бой Поветкин — Уайт 2. Летом Витязь нокаутировал британца, надо повторить! LIVE! Всё самое интересное о важнейшем для Александра поединке — в онлайн-трансляции «Чемпионата».