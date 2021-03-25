Костя Цзю дал совет Поветкину перед боем с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал об ожиданиях от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта, который состоится в ближайшие выходные. По словам Цзю, Поветкину нужно стараться вывести Уайта из себя и заставить его допустить ошибку.
«Я очень надеюсь, что Сашка повторит то, что он сделал в первом бою. Громаднейший опыт Александра позволит ему повторить этот результат.
У Уайта желание отомстить, желание реванша. Его нужно вывести из себя, из комфортной зоны, чтобы он потерял контроль над собой. Нам же нужно сделать так, чтобы Уайт сделал ошибку. А он её допустит, и Саша ей воспользуется», — цитирует Цзю «Р-Спорт».
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде. На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.
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