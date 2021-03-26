Миочич отреагировал на то, что его называют величайшим тяжеловесом в истории ММА
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич ответил на вопрос, как он относится к тому, что его всё чаще называют величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств.
«Это здорово. Значит я что-то делаю правильно, значит мои тренеры делают что-то правильно. Дело не только во мне, но и в моей команде. Мы работаем вместе, мы приносим в жертву работе так много всего и не остановимся», — сказал Миочич на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 260.
Напомним, в ночь с 27 на 28 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 260. В его главном событии Стипе Миочич будет защищать титул от посягательств Фрэнсиса Нганну.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 260.
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