Билеты на турнир UFC 261 были распроданы за считанные минуты

24 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 261. Это будет первый турнир за долгое время, который состоится не в Лас-Вегасе или на «Бойцовском острове». Кроме того, это будет первое шоу, на котором будет позволено заполнить все трибуны.

Президент UFC Дана Уайт уже отчитался, что едва билеты успели поступить в продажу, как тут же были распроданы. По его словам, все билеты ушли за несколько минут.

«Спасибо болельщикам UFC. Все билеты проданы за несколько минут. Одна из самых быстрых распродаж в истории UFC. 15 тыс. зрителей. Увидимся в Джексонвилле», — написал Уайт на своей странице в «Инстаграме».

На турнире UFC 261 запланировано три титульных поединка. Чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман встретится с Хорхе Масвидалем, чемпионка в минимальном весе Чжан Вейли будет защищать титул от посягательств экс-чемпионки Роуз Намаюнас, а обладательница титула в наилегчайшем дивизионе Валентина Шевченко встретится с бывшей чемпионкой в минимальном весе Джессикой Андраде.