Бои Немков — Дэвис и Ромеро — Джонсон развели по разным турнирам

Пресс-служба лиги Bellator на официальном сайте уведомила об изменениях в расписании Гран-при полутяжёлого веса. Ранее предполагалось, что по два четвертьфинальных поединка турнира пройдут на шоу 9 и 16 апреля.
Так, 9 апреля должны были выступить Райан Бэйдер и Лиоту Мачида, а также Кори Андерсон и Давлетжан Ягшимурадов. 16 апреля на одном турнире предполагалось провести схватки Вадима Немкова с Филом Дэвисом, и бой Йоэля Ромеро с Энтони Джонсоном.
Но в итоге лига поменяла планы. Первый бой Гран-при пройдёт всё же 9 апреля. На турнире в Анкасвилле встретятся Бэйдер и Мачида. Дата поединка Немкова с Дэвисом также не изменилась — 16 апреля. Но на одном с ними турнире выступят Андерсон и Ягшимурадов. Что касается Ромеро и Джонсона, то их поединок состоится 7 мая и станет соглавным событием шоу. В главном бою того вечера встретятся чемпион промоушена в легчайшем весе Хуан Арчулета и Серхио Петтис.
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