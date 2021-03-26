Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бои Немков — Дэвис и Ромеро — Джонсон развели по разным турнирам

Бои Немков — Дэвис и Ромеро — Джонсон развели по разным турнирам
Бокс/ММА / Bellator 0

Пресс-служба лиги Bellator на официальном сайте уведомила об изменениях в расписании Гран-при полутяжёлого веса. Ранее предполагалось, что по два четвертьфинальных поединка турнира пройдут на шоу 9 и 16 апреля.

Так, 9 апреля должны были выступить Райан Бэйдер и Лиоту Мачида, а также Кори Андерсон и Давлетжан Ягшимурадов. 16 апреля на одном турнире предполагалось провести схватки Вадима Немкова с Филом Дэвисом, и бой Йоэля Ромеро с Энтони Джонсоном.

Но в итоге лига поменяла планы. Первый бой Гран-при пройдёт всё же 9 апреля. На турнире в Анкасвилле встретятся Бэйдер и Мачида. Дата поединка Немкова с Дэвисом также не изменилась — 16 апреля. Но на одном с ними турнире выступят Андерсон и Ягшимурадов. Что касается Ромеро и Джонсона, то их поединок состоится 7 мая и станет соглавным событием шоу. В главном бою того вечера встретятся чемпион промоушена в легчайшем весе Хуан Арчулета и Серхио Петтис.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021