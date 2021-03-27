Уайт: бой с Поветкиным — самый важный в карьере

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился ожиданиями от боя-реванша с россиянин Александром Поветкиным. Этот поединок будет проходить в ночь на 28 марта мск в Гибралтаре. Победу в первом бое одержал Поветкин, он нокаутировал соперника в пятом раунде, хоть и дважды побывал в нокдауне.

«Бокс — мир, в котором один пёс пожирает другого, это сложный мир, в нём тяжело выжить.

Меня ждёт самый важный бой в карьере. Как я говорил, в боксе бывают взлёты и падения. Я привык к тому, что после неудач надо возвращаться, доказывать, что люди были неправы, показывать, что я могу вернуться.

Посмотрим, сможет ли что-то изменить в своём боксе Поветкин. Но я никогда не видел его таким радостным, празднующим победу, как в первом бое. Обычно он спокоен. Тогда он сам не мог поверить, что победил», — цитирует Уайта Telegraph.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт 2.