Прямой эфир боя Поветкин — Уайт 2 начнётся примерно в 00:30

В ночь на 28 марта состоится большой турнир по боксу, который будет проходить в Гибралтаре. В главном поединке вечера встретятся россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт. Они проведут бой-реванш.

Первый бой соперников проходил летом 2020 года. Тогда Уайт был близок к победе. Британец дважды отправил россиянина в нокдаун, но в пятом раунде Поветкин нокаутировал Диллиана.

Предполагалось, что Уайт и Поветкин вновь выйдут на ринг до конца 2020 года. Но российский боксёр заразился коронавирусом и даже лечился в больнице. Из-за этого он не мог подготовиться к бою.

На счету 41-летнего Поветкина 39 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт 2.