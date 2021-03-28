«Если бы я был Джонсом, задумался бы о переходе в средний вес». Уайт – о победе Нганну

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке между Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.

«Джон Джонс? Если бы я был Джоном Джонсом и смотрел бой Нганну – Миочич, то начал бы думать о переходе в средний вес. Но, конечно, я хотел бы сделать этот поединок следующим. Можно говорить о желании с кем-то встретиться, но ты должен действительно этого хотеть», – заявил Уйат на пресс-конференции.

Камерунский боец Фрэнсис Нганну стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде в главном событии шоу UFC 260. Следующим возможным претендентом на пояс станет 33-летний Джон Джонс, поднимающийся в дивизион выше. На его счету 26 побед и одно поражение в ММА.

В соглавном бою UFC 260 американский боец Тайрон Вудли проиграл бразильцу Висенте Луке. Поединок в полусреднем весе завершился в первом раунде – Вудли сдался после удушающего приёма.