Поветкин за весь бой попал по Уайту восемь раз

В ночь на 28 марта в Гибралтаре прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого Александр Поветкин встретился с Диллианом Уайтом. Россиянин проиграл нокаутом в четвёртом раунде.

Авторитетный портал CompuBox, специализирующийся на статистике боксёрских поединков, подсчитал, что Поветкин за неполные четыре раунда донёс до соперника только восемь точных ударов. Шесть из них были силовыми. При этом Александр сумел донести до Уайта только два джеба. Всего же за поединок Поветкин выбросил 72 удара, таким образом, процент точности атак составил 11,1.

Что касается Уайта, то Диллиан за неполные четыре раунда выбросил 131 удар, донеся до цели 57. 27 из них пришлось на джебы, а оставшиеся 30 на силовые удары.