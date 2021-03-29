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Президент WBC намекнул на третий бой Поветкин — Уайт

Президент WBC намекнул на третий бой Поветкин — Уайт
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что было бы логично, чтобы россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели третий поединок.

«Это (третий бой Поветкин — Уайт. — Прим. «Чемпионата») было бы логичное решение. Два нокаута, столько нокдаунов за два боя — это невероятно», — приводит слова Сулеймана ТАСС.

В ночь с 27 на 28 марта мск Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде. Это был матч-реванш россиянина и британца. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.

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