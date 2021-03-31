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Источник: Нейт Диаз и Леон Эдвардс проведут бой на UFC 262

Источник: Нейт Диаз и Леон Эдвардс проведут бой на UFC 262
Бокс/ММА / UFC 0

Американец Нейт Диаз и британец Леон Эдвардс проведут поединок на турнире UFC 262 в Хьюстоне 15 мая. Об этом на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на собственные источники сообщил обозреватель Ариэль Хельвани.

По словам Хельвани, бой станет первым в истории UFC соглавным событием из пяти раундов. Главным боем на турнире станет поединок за титул в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером.

В феврале Эдвардс назвал бойцов, которых рассматривал в качестве возможных соперников на поединок 13 марта. Британец хотел встретиться с Хорхе Масвидалем, Колби Ковингтоном или Нейтом Диазом. Диаз, в свою очередь, в феврале признавался, что заинтересован в проведении поединка с Дастином Порье.

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