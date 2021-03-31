«Тупое дерьмо». Президент UFC отреагировал на возвращение де ла Хойи в бокс

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новость о возвращении в бокс легендарного Оскара де ла Хойи, бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях. Ранее сообщалось, что в июле 2021 года де ла Хойя впервые за 13 лет выйдет на ринг, его соперник пока не назван.
«Де ла Хойя в боксе? Да ладно, парни, это тупое дерьмо. Вы, парни, задаёте мне глупые вопросы. Есть 50-летний парень, чёртов боксёр, и вы на полном серьёзе говорите об этом на пресс-конференциях? Да ладно вам», — цитирует Уайта BoxingScene.
Де ла Хойя на протяжении года обещал возобновить карьеру. В качестве потенциальных соперников он называл даже бывшего клиента своей промоутерской компании Сауля Альвареса, а также чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.
Последний раз де ла Хойя появлялся на ринге в 2008 году, тогда он техническим нокаутом проиграл Мэнни Пакьяо. После завершения карьеры у боксёра были проблемы с алкоголем и наркозависимостью.
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